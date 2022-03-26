Єрмак закликав визнати Росію країною-терористом

"Терор-основа його режиму. Терор-основа російської державності. Терор-основа російської військової стратегії. Росія-держава-терорист", - заявив Єрмак.

За його словами, скинуті на Київську область фосфорні бомби - це не про військову перевагу. Методичне знищення Маріуполя - це не військова перевага.

"У Маріуполі до війни було більше людей, ніж у Майамі. Уявіть Майамі без води. Без доступу до ліків. Без їжі. Уявіть Майамі, яке кожен день стирають в прах. Разом з жителями, яким не дозволяють евакуюватися. Квартал за кварталом. Школа. Театр. Пологовий будинок. Без жодного військового сенсу. Тільки заради залякування", - зазначив глава офісу президента.

Він також розповів про те, що російські окупанти знищують об'єкти цивільної інфраструктури і використовують неконвенційну зброю, щоб викликати гуманітарну катастрофу.

Крім того, Кремль вдається до хімічного і ядерного шантажу, оскільки загроза екологічних катастроф залишається дуже високою через диверсії на захоплених Чорнобильській і Запорізькій АЕС.

Єрмак підкреслив, що російські військові також прикриваються мирними жителями. Вони беруть в заручники десятки тисяч українців і вивозять їх на роботи в депресивні регіони Росії. При цьому окупанти називають це евакуацією, але насправді це викрадення.

"Тому я закликаю партнерів: пора визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно. Пора визнати Збройні Сили Російської Федерації терористичною організацією. Пора визнати їх злочинною організацією", - заявив Єрмак.