Єрмак поновив право на адвокатську діяльність після відходу з ОП та обіцянок піти на фронт

Обшуки та звільнення Єрмака з ОП

Нагадаємо, 28 листопада детективи НАБУ та САП повідомили про обшуки у глави Офісу президента Андрія Єрмака. В рамках якого розслідування проводилися обшуки повідомлено не було.

Однак ЗМІ, зокрема відоме закордонне видання Financial Times, з посиланням на свої джерела писало, що обшуки у Єрмака можуть бути повʼязані з операцією "Мідас" - розслідуванням резонансної корупційної справи в енергетичному секторі.

Як відомо, після обшуків Єрмак написав заяву про відставку та пішов з ОП, а згодом в інтерв'ю New York Post заявив, що "зібрався на фронт".

15 січня директор НАБУ Семен Кривонос завив, що підозра Андрію Єрмаку досі не оголошена, однак він заперечив будь-який тиск на бюро в контексті цього питання. При цьому відомо, що досудове розслідування щодо ексглави ОП триває.

Щодо місцеперебування Єрмака директор НАБУ не відповів, як і на інші питання, пов'язані з обшуками, посилаючись на таємницю слідства.

Андрій Єрмак очолив Офіс Президента України 11 лютого 2020 року. Це призначення відбулося після того, як президент Володимир Зеленський звільнив попереднього керівника ОП Андрія Богдана.