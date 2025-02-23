Єрмак поділився першими подробицями розмови зі США щодо угоди про рідкісноземи

Україна веде перемовини про угоду щодо рідкісноземів зі Сполученими Штатами Америки. Розмова конструктивна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Єрмак зауважив, що йому довелося піти раніше з Форуму "Україна. Рік 2025" разом з першою віце-премʼєр міністеркою-міністеркою з економіки Юлією Свириденко на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди про рідкісноземи.
Він зауважив, що до них також долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина.
Від американської сторони були міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса.
"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян", - підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, що 12 лютого президент Зеленський заявив, що Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд доларів в обмін на допомогу Вашингтона.
Пізніше Київ відмовився підписувати угоду, оскільки вона була не готова для захисту українських інтересів.
Єрмак своєю чергою заявив, що Україна не відмовилась від угоди, а переговори з партнерами наразі тривають у робочому режимі.
Також нещодавно голова Білого дому Дональд Трамп стверджував, що Штати нібито витратили 350 мільярдів доларів на підтримку України, але ця цифра значно перевищує фактичну суму.
Водночас Свириденко зауважила, що на тимчасово окупованих територіях знаходяться рідкісноземи на суму 350 млрд доларів.
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