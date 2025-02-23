Єрмак поділився першими подробицями розмови зі США щодо угоди про рідкісноземи

Єрмак зауважив, що йому довелося піти раніше з Форуму "Україна. Рік 2025" разом з першою віце-премʼєр міністеркою-міністеркою з економіки Юлією Свириденко на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди про рідкісноземи.

Він зауважив, що до них також долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Від американської сторони були міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса.

"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян", - підкреслив Єрмак.