Ермак поделился первыми подробностями разговора с США по соглашению о редкоземах

Украина ведет переговоры о соглашении по редкоземам с Соединенными Штатами Америки. Разговор конструктивный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Ермак отметил, что ему пришлось уйти раньше с Форума "Украина. Год 2025" вместе с первым вице-премьер-министром-министром по экономике Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения о редкоземах.
Он отметил, что к ним также присоединилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.
От американской стороны были министр финансов Скотт Бессент и советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.
"Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США - наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку - вы с нами все три года вторжения россиян", - подчеркнул Ермак.
Напомним, что 12 февраля президент Зеленский заявил, что Бессент привез в Украину черновик соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на 500 млрд долларов в обмен на помощь Вашингтона.
Позже Киев отказался подписывать соглашение, поскольку оно было не готово для защиты украинских интересов.
Ермак в свою очередь заявил, что Украина не отказалась от соглашения, а переговоры с партнерами сейчас продолжаются в рабочем режиме.
Также недавно глава Белого дома Дональд Трамп утверждал, что Штаты якобы потратили 350 миллиардов долларов на поддержку Украины, но эта цифра значительно превышает фактическую сумму.
В то же время Свириденко отметила, что на временно оккупированных территориях находятся редкозема на сумму 350 млрд долларов.
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