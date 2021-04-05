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Єрмак: переговори лідерів Німеччини, Франції та України пройдуть дуже скоро

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 15:21
Єрмак: переговори лідерів Німеччини, Франції та України пройдуть дуже скоро Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський дуже скоро проведе переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і французьким президентом Еммануелем Макроном. На тристоронніх переговорах обговорять ситуацію на Донбасі.

Про це йдеться у відео-коментарі голови Офісу президента Андрія Єрмака, який є в розпорядженні РБК-Україна.

За його словами, переговори Меркель, Макрона і президента Росії Володимира Путіна минулого тижня мають опосередковане відношення до нормандського формату.

"Так, там дійсно говорили про питання війни на Донбасі. Але я хотів би відразу сказати, що зрадофілы знову вигадують якісь фейки, і ціна нам зрозуміла після розмови президента Зеленського та президента (США, - ред.) Байдена", - зазначив Єрмак.

Він також підкреслив, що консультації з партнерами по нормандському формату проходять щотижня по декілька разів на тиждень.

"І я думаю, що відеоконференція або переговори Німеччини, Франції та України пройдуть дуже скоро. Йде нормальний процес, консультації непрості, я б сказав, важкі переговори. Але вони тривають, тому що Україна має принципову позицію. Ми маємо досягти миру, припинити війну, повернути всі наші землі і всіх людей. І ми не зупинимося, поки не досягнемо цього результату", - додав Єрмак.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що готуються тристоронні переговори Зеленського, Меркель і Макрона.

Нагадаємо, за підсумками переговорів Путіна, Макрона і Меркель російська сторона знову звинуватила Україну в нібито ескалації конфлікту на Донбасі. Але Берлін і Париж закликали Москву продовжити нормандський мирний процес.

А сьогодні в Кремлі заявили, що на Донбасі почалися неконтрольовані перестрілки.

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