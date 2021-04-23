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Ермак об отводе войск РФ: мы все увидели беспрецедентную поддержку Украины

Автор: Артур Родивилов

Отвод российских войск от границ является результатом работы команды президента и международных партнеров Украины. Союзники показали беспрецедентную поддержку.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что факты говорят гораздо лучше "необоснованной" критики в адрес власти.

"Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина. И я абсолютно уверен, что и новость, о которой вы сказали (отвод российских войск от границ Украины, - ред.), является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией", - заявил Ермак.

Напомним, днем 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты". Отвод российских войск начнется завтра, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

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