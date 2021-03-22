Ермак отверг ультиматум Кремля по Донбассу и заручился поддержкой Запада, - эксперт

"В последние недели Россия усиленно пытается продавить свою повестку по Донбассу. И представитель РФ в переговорах советников Нормандской четверки Козак ставит ультимативные требования украинской стороне - например, чтобы ВСУ не отвечали на огонь со стороны формирований ОРДЛО", - рассказал эксперт.

По его словам, такие предложения абсолютно не устроили Банковую, где призвали Россию вернуться к конструктиву и следовать дорожной карте, разработанной Украиной совместно с Германией и Францией.

Таким образом, в Офисе президента скоординировали позиции по Донбассу с Германией и Францией, убежден эксперт. По его мнению, главе ОП удалось убедить европейских партнеров в недопустимости идти на уступки Кремлю в ситуации, когда идёт эскалация напряженности на линии соприкосновения.

"Фактически мы видим, что сейчас Офис президента стремится привлечь западных партнеров сразу по нескольким направлениям. По Донбассу - в координации с Германией и Францией. По Крыму - созданием Крымской платформы. По широкой повестке с США. Ермак, который курирует международное направление, получил карт-бланш на максимальное вовлечение западных союзников во все процессы, направленные на имплементацию мирного плана", - отметил эксперт.