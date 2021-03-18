ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики возобновляют присутствие на участке разведения сил в Золотом, - штаб ООС

Новина українською → Донбасс, Четверг 18 марта 2021 18:17
Боевики возобновляют присутствие на участке разведения сил в Золотом, - штаб ООС Фото: наблюдатели ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушение пророссийскими боевиками договоренностей по разведению сил и средств на Донбассе. Наемники возобновляют военное присутствие на участке разведения в Золотом.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Беспилотник миссии ОБСЕ 15 марта обнаружил в пределах участка разведения Золотое примерно 800 противотанковых мин, которые принадлежат пророссийским боевикам из так называемой "ЛНР".

На следующий день, 16 марта, наблюдатели в очередной раз зафиксировали 5 контейнеров внутри огороженной площадки на дороге, которая ведет в Золотое-5, и еще два контейнера за 50 и 350 метров от других.

"Оккупанты грубо нарушают достигнутые договоренности, возобновляя военное присутствие на участке разведения Золотое... Указанные нарушения фиксируются миссией ежедневно, начиная с января текущего года", - заявили в штабе ООС.

Напомним, сегодня на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный. Воину оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Добавим, вчера пророссийские боевики 9 раз нарушали перемирие на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс боевики ООС Разведение сил
NEWS
Зеленский завтра собирает СНБО
Зеленский завтра собирает СНБО
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм