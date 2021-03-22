Єрмак відкинув ультиматум Кремля по Донбасу і заручився підтримкою Заходу, - експерт

"В останні тижні Росія посилено намагається продавити свою повістку по Донбасу. І представник РФ у переговорах радників Нормандської четвірки Козак ставить ультимативні вимоги українській стороні - наприклад, щоб ВСУ не відповідали на вогонь з боку формувань ОРДЛО", - розповів експерт.

За його словами, такі пропозиції абсолютно не влаштували Банкову, де закликали Росію повернутися до конструктиву і слідувати дорожній карті, розробленій Україною спільно з Німеччиною і Францією.

Таким чином, в Офісі президента скоординували позиції по Донбасу з Німеччиною і Францією, переконаний експерт. На його думку, голові ОП вдалося переконати європейських партнерів у неприпустимості йти на поступки Кремлю в ситуації, коли йде ескалація напруженості на лінії зіткнення.

"Фактично ми бачимо, що зараз Офіс президента прагне залучити західних партнерів відразу за декількома напрямками. По Донбасу - в координації з Німеччиною і Францією. По Криму - створенням Кримської платформи. По широкого порядку денному з США. Єрмак, який курирує міжнародний напрямок, отримав карт-бланш на максимальне залучення західних союзників у всі процеси, спрямовані на імплементацію мирного плану", - зазначив експерт.