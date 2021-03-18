Зеленский: скоро появится понимание, когда встретится "нормандская четверка"

В ближайшее время уже будет понимание того, когда пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки" . Но Украина готова встречаться на высшем уровне со всеми сторонами этого формата.

"Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки". Но параллельно я готов встречаться отдельно с со всеми лидерами "нормандской четверки" и с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины, чтобы война на востоке закончилась", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что саммит в нормандском формате планируют провести в апреле. Но, по его мнению, нельзя говорить о том, что такая встреча состоится с полной уверенность. Он также считает, что на таких переговорах должен присутствовать представитель США.

Как стало известно позже, в России ничего не знают о планах провести саммит в апреле, и у президента Владимира Путина в графике на следующий месяц нет участия в таком мероприятии.