Єрмак оцінив рішення саміту НАТО: хотіли більшого, але це був максимум

За його словами, у рішенні саміту є успішні позиції для України. Зокрема, це виключення ПДЧ (Плану дій щодо членства) для України та згадка про запрошення.

"Ми не приховуємо, що хотіли більшого. Але це було те, що максимально можна було отримати", - сказав він.

Голова ОП також заперечив, що публікація в Twitter президента України Володимира Зеленського, в якій він критикує НАТО за відсутність запрошення і часових рамок для членства України в Альянсі, - це спроба тиску на партнерів.

"У цьому твіті він описав свої сподівання та те, що він хоче побачити. І про це він відкрито говорив і під час зустрічі з партнерами. Це була чітка артикуляція наших очікувань. Ми ставили найвищу планку", - сказав він.

Єрмак також уточнив, що жодного напруження між партнерами після цього та загалом на саміті НАТО не виникло.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу. При цьому на ньому узгодили спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в НАТО.

Зокрема, зазначено, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови.

При цьому голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що за 48 годин до початку саміту в комюніке не було згадування про запрошення для України. Переговори української сторони з партнерами змінили ситуацію.

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