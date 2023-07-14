За 48 годин до саміту НАТО у комюніке не було згадування про запрошення України, - Кулеба

За 48 годин до початку саміту НАТО в офіційному комюніке не було згадування про запрошення для України. Переговори української сторони з партнерами змінили ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Ми дуже різні аргументи наводили. І дискусії тривали місяці, я вам хочу сказати, що станом на неділю. Тобто за 48 годин до початку саміту в тексті комюніке взагалі не мало б бути жодного згадування запрошення для України", - сказав він.

За словами Кулеби, Україна проводила переговори з партнерами, зокрема з США та Німеччиною. За допомогою цього позицію вдалося "посунути".

"За 48 годин завдяки дуже інтенсивному і прагматичному аргументованому спілкуванні з партнерами, насамперед зі США та Німеччиною, нам вдалося їх "посунути".І вони погодилися, що слово "запрошення" може чи має бути в тексті. Але зрештою там воно з'явилося у тому формулюванні, яке ми бачимо", - заявив міністр.

Саміт НАТО

Нагадаємо, на саміт НАТО, який відбувся у Вільнюсі 11 та 12 липня, було ухвалене комюніке. У документі серед іншого союзники виклали своє бачення шляху України до НАТО. Зокрема, партнери пообіцяли, що Україна приєднатися до Альянсу після виконання "певних умов".

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував НАТО за нерішучість щодо України. Він заявив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Детальніше про те, чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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