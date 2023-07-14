Ермак оценил решение саммита НАТО: хотели большего, но это был максимум

По его словам, в решении саммита есть успешные позиции для Украины. В частности, это исключение ПДЧ (Плана действий по членству) для Украины и упоминание о приглашении.

"Мы не скрываем, что хотели большего. Но это было то, что максимально можно было получить", - сказал он.

Глава ОП также возразил, что публикация в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, в которой он критикует НАТО за отсутствие приглашения и временных рамок для членства Украины в Альянсе, - это попытка давления на партнеров.

"В этом твите он описал свои надежды и то, что он хочет увидеть. И об этом он откровенно говорил и во время встречи с партнерами. Это была четкая артикуляция наших ожиданий. Мы ставили самую высокую планку", - сказал он.

Ермак также уточнил, что никаких напряжений между партнерами после этого и вообще на саммите НАТО не возникло.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите Украина так и не получила четкие условия и график вступления. При этом на нем согласовали совместное коммюнике по Украине, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в НАТО.

В частности, говорится, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что за 48 часов до начала саммита в коммюнике не было упоминания о приглашении для Украины. Переговоры украинской стороны с партнерами изменили ситуацию.

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