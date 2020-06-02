Ермак обсудил с экономическим советником канцлера ФРГ сотрудничество Украины и Германии

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак поблагодарил немецкую сторону за содействие в выделении Украине очередного транша кредита МВФ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник Федерального канцлера по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер обсудили на встрече в Берлине вопросы двустороннего экономического сотрудничества Украины и Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает РБК-Украина.

Собеседники, в частности, коснулись вопросов финансовой поддержки Украины, а также перспектив инвестиционного сотрудничества. Андрей Ермак поблагодарил немецкую сторону за содействие в выделении Украине очередного транша кредита МВФ.

Кроме того, участники встречи обсудили проведение четвертого Украинско-немецкого бизнес-форума, который запланирован на первую половину следующего года, и возможность участия в нем Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Отмечается, что во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Напомним, 2 июня украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры по Донбассу и Крыму, а также для обсуждения включения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

Как писало РБК-Украина, Андрей Ермак во время этой встречи подчеркнул, что для ускорения продвижения к миру нужно, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран - участниц Нормандского формата на декабрьском саммите в Париже, в частности относительно обеспечения полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

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Автор: РБК-Украина