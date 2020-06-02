Єрмак обговорив з економічним радником канцлера ФРН співробітництво України і Німеччини

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак подякував німецькій стороні за сприяння у виділення Україні чергового траншу кредиту МВФ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і радник Федерального канцлера з економічних питань Ларс-Хендрік Реллер обговорили на зустрічі в Берліні питання двостороннього економічного співробітництва України та Німеччини.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, передає РБК-Україна.

Співрозмовники, зокрема, торкнулися питань фінансової підтримки України, а також перспектив інвестиційного співробітництва. Андрій Єрмак подякував німецькій стороні за сприяння у виділення Україні чергового траншу кредиту МВФ.

Крім того, учасники зустрічі обговорили проведення четвертого Українсько-німецького бізнес-форуму, який заплановано на першу половину наступного року, і можливість участі у ньому Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Наголошується, що у зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, радник президента Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, 2 червня українська делегація прибула до Берліна на переговори щодо Донбасу та Криму, а також для обговорення включення України до програми розширених можливостей НАТО.

Як писало РБК-Україна, Андрій Єрмак під час цієї зустрічі наголосив, що для прискорення просування до миру потрібно, насамперед, забезпечити виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн - учасниць Нормандського формату на грудневому саміті в Парижі, зокрема щодо забезпечення повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.

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Автор: РБК-Україна