Єрмак про обстріли РФ енергетики України: без відповіді не залишаться

Російські окупанти обстрілюють українську енергетику. Без відповіді такі дії не залишаться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Росіяни обстрілюють нашу енергетику і створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи. Без відповіді такі дії не залишаться. Україна відповіла і відповідатиме", - зазначив Єрмак.
За його словами, важливо, щоб країни, які мають вплив на неадекватний режим російського диктатора Володимира Путіна, зробили все, аби Росія припинила війну. І застосували всі наявні для цього інструменти.
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України.
Внаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.
Також через удар росіян по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебуває в стані блекауту. Там фахівці вже працюють над тим, щоб відновити подачу електроенергії.
Окрім того, у Сумській області Конотопський і Шосткинський райони частково залишилися без світла. Відключення сталися через російські удари.