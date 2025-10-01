Ермак об обстрелах РФ энергетики Украины: без ответа не останутся

"Россияне обстреливают нашу энергетику и создают угрозы не только для Украины, но и для безопасности Европы. Без ответа такие действия не останутся. Украина ответила и будет отвечать", - отметил Ермак.

По его словам, важно, чтобы страны, которые имеют влияние на неадекватный режим российского диктатора Владимира Путина, сделали все, чтобы Россия прекратила войну. И применили все имеющиеся для этого инструменты.