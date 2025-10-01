Ермак об обстрелах РФ энергетики Украины: без ответа не останутся

Российские оккупанты обстреливают украинскую энергетику. Без ответа такие действия не останутся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Россияне обстреливают нашу энергетику и создают угрозы не только для Украины, но и для безопасности Европы. Без ответа такие действия не останутся. Украина ответила и будет отвечать", - отметил Ермак.
По его словам, важно, чтобы страны, которые имеют влияние на неадекватный режим российского диктатора Владимира Путина, сделали все, чтобы Россия прекратила войну. И применили все имеющиеся для этого инструменты.
Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины.
В результате атаки без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области. В регионе ввели графики отключений света.
Также из-за удара россиян по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находится в состоянии блэкаута. Там специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии.
Кроме того, в Сумской области Конотопский и Шосткинский районы частично остались без света. Отключения произошли из-за российских ударов.