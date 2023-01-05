Єрмак обговорив з Салліваном систему ППО та енергетику України

Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на передовій, а також можливі дії росіян у найближчі місяці.

Керівник ОП підкреслив важливість того, аби партнери України й далі надавали дієву підтримку у забезпеченні оборонних потреб нашої країни для відповідного реагування на майбутні виклики.

Єрмак також нагадав слова президента Володимира Зеленського, які він сказав за результатами зустрічі з президентом США Джо Байденом, щодо важливості створення дієвого повітряного щита для України. Оскільки РФ хоче використати холод як зброю масового ураження проти мирних громадян шляхом руйнування енергетичної системи ракетами та "Шахедами".

Окрім цього, співрозмовники обговорили подальшу координацію в питанні гарантування енергетичної безпеки України.

Єрмак подякував американській стороні за розуміння ситуації та готовність і надалі підтримувати Україну у боротьбі за незалежність, свободу та демократичні цінності.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна очікує розгортання ППО Patriot у максимально стислі терміни.

Окрім того, The New York Times повідомляло, що Україні доводиться витрачати дорогі західні ракети на захист території від дешевих іранських "Шахедів".

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