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Ермак обсудил с Салливаном систему ПВО и энергетику Украины

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на передовой, а также о возможных действиях россиян в ближайшие месяцы.

Руководитель ОП подчеркнул важность того, чтобы партнеры Украины продолжали оказывать действенную поддержку в обеспечении оборонных потребностей нашей страны для соответствующего реагирования на будущие вызовы.

Ермак также напомнил слова президента Владимира Зеленского, которые он сказал по результатам встречи с президентом США Джо Байденом, по поводу важности создания действенного воздушного щита для Украины. Поскольку РФ хочет использовать холод в качестве оружия массового поражения против мирных граждан путем разрушения энергетической системы ракетами и "Шахедами".

Кроме того, собеседники обсудили дальнейшую координацию в вопросе обеспечения энергетической безопасности Украины.

Ермак поблагодарил американскую сторону за понимание ситуации и готовность и дальше поддерживать Украину в борьбе за независимость, свободу и демократические ценности.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина ожидает развворачивание ПВО Patriot в максимально сжатые сроки.

Кроме того, The New York Times сообщало, что Украине приходится тратить дорогие западные ракеты для защиты территории от дешевых иранских "Шахедов".

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