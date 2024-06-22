Єрмак обговорив з послом США в Україні підсумки саміту G7 та дозвіл бити по РФ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк, під час якої обговорювалися підсумки саміту "Великої сімки" (G7) та Глобального саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Торкнулися й рішення президента Байдена про дозвіл застосовувати американську зброю по воєнних цілях у РФ. Попереду саміт НАТО - важливий для України", - зазначив Єрмак.

Зазначається, що крім підсумків саміту G7 і Саміту миру, сторони також обговорили безпекову угоду між Україною та США, тему 50 млрд доларів із російських суверенних активів, санкції проти 300 осіб та організацій, глобальну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також інші питання.

Співпраця України зі США

Нагадаємо, в п'ятницю, 21 червня, до Києва з офіційним візитом прибув заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс. Він має підтвердити підтримку України з боку США в її боротьбі з російською агресією.

Сполучені Штати дозволяють Збройним силам України завдавали ударів по глибокому тилу Російської Федерації. У Держдепартаменті зазначили, що "це питання здорового глузду".

Раніше Вашингтон дозволив обстрілювати з американської зброї територію РФ виключно на кордоні Харківської та Бєлгородської областей для захисту від керованих авіабомб прикордонних населених пунктів та міста Харкова. При цьому Силам оборони заборонили використовувати балістичні ракети ATACMS.

Минулого тижня під час саміту лідери G7 погодили надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів за рахунок доходів від заморожених на Заході російських активів.

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