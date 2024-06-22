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Ермак обсудил с послом США в Украине итоги саммита G7 и разрешение бить по РФ

Суббота 22 июня 2024 00:56
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Ермак обсудил с послом США в Украине итоги саммита G7 и разрешение бить по РФ Фото: Андрей Ермак провел встречу с послом США Бриджит Бринк (t.me/ermaka2022)
Автор: Валерий Савицкий

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк, во время которой обсуждались итоги саммита "Большой семерки" (G7) и Глобального саммита мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Отмечается, что кроме итогов саммита G7 и Саммита мира, стороны также обсудили соглашение по безопасности между Украиной и США, тему 50 млрд долларов из российских суверенных активов, санкции против 300 человек и организаций, глобальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также другие вопросы.

"Коснулись и решения президента Байдена о разрешении применять американское оружие по военным целям в РФ. Впереди саммит НАТО - важный для Украины", - отметил Ермак.

Сотрудничество Украины с США

Напомним, в пятницу, 21 июня, в Киев с официальным визитом прибыл заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс. Он должен подтвердить поддержку Украины со стороны США в ее борьбе с российской агрессией.

Соединенные Штаты позволяют Вооруженным силам Украины наносили удары по глубокому тылу Российской Федерации. В Госдепартаменте отметили, что "это вопрос здравого смысла".

Ранее Вашингтон разрешил обстреливать из американского оружия территорию РФ исключительно на границе Харьковской и Белгородской областей для защиты от управляемых авиабомб приграничных населенных пунктов и города Харькова. При этом Силам обороны запретили использовать баллистические ракеты ATACMS.

На прошлой неделе во время саммита лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

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