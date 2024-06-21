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Держдеп США про дозвіл на глибокі удари по РФ: це питання здорового глузду

П'ятниця 21 червня 2024 20:20
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Держдеп США про дозвіл на глибокі удари по РФ: це питання здорового глузду Фото: американська ракета ATACMS (army.mil)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Сполучені Штати дозволяють українській армії завдавати ударів американською зброєю по військових цілях в глибокому тилу Росії. Адже "це питання не географії, а здорового глузду".

Про це заявив заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс на брифінгу у Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Я б просто повернувся до коментарів мого колеги Джейка Саллівана (радник президента США з національної безпеки - ред.), який сказав, що це питання не географії, це питання здорового глузду", - сказав Басс.

За його словами, США хочуть переконатися, що "Росія не зможе використовувати свою територію як прихисток, з якого вона може безкарно атакувати українські сили".

Що передувало

Нагадаємо, США дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії. Проте Вашингтон встановив обмеження - використовувати зброю США можна лише на прикордонних територіях.

Пізніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що західні країни ведуть дискусії про дозвіл на атаки території Росії без обмежень по напрямках чи глибині російського тилу.

При цьому в ISW зазначили, що президент США Джо Байден проти того, щоб дозволити ЗСУ завдавати ударів з американської зброї по військових цілях в оперативних зонах або глибокому тилу Росії.

А нещодавно Politico повідомило, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що знаходяться в районі Харкова.

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