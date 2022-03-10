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Ермак о новой модели безопасности: должна защитить Украину на века

Новина українською →
Киев, Четверг 10 марта 2022 11:11
Ермак о новой модели безопасности: должна защитить Украину на века Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за войны России против Украины украинская сторона ищет новую модель для своей безопасности. Если такой документ будет подписан с партнерами, то он должен защитить страну на века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Офиса президента Андрея Ермака для "Украинской правды".

По его словам, будет выбрана лучшая из существующих моделей, которая даст Украине полную гарантию безопасности.

"Поверьте, что сегодня, несмотря на трудную ситуацию, работают лучшие специалисты и в Офисе президента, и вне Офиса. Мы возьмем лучший мировой опыт, никто не будет на бегу что-то делать. Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетие. Он должен защитить Украину на века", - добавил Ермак.

Отметим, как заявлял глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Украина готова обсуждать модели безопасности вне блока НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует гарантий безопасности от США, Великобритании и Германии, поскольку от одной России их будет недостаточно.

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