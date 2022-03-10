Єрмак про нову модель безпеки: має захистити Україну на століття

Через війну Росії проти України українська сторона шукає нову модель для своєї безпеки. Якщо такий документ буде підписано з партнерами, то він повинен захистити країну на століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Офісу президента Андрія Єрмака для "Української правди" .

"Повірте, що сьогодні, незважаючи на важку ситуацію, працюють кращі фахівці і в Офісі президента, і поза Офісом. Ми візьмемо кращий світовий досвід, ніхто не буде на бігу щось робити. Це буде основний документ, який ми пишемо з партнерами. Ми розуміємо, що, якщо він з'явиться, він буде не на десятиліття. Він повинен захистити Україну на століття", - додав Єрмак.

За його словами, буде обрана найкраща з існуючих моделей, яка дасть Україні повну гарантію безпеки.

Зазначимо, як заявляв глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Україна готова обговорювати моделі безпеки поза блоком НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає гарантій безпеки від США, Великобританії та Німеччини, оскільки від однієї Росії їх буде недостатньо.

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