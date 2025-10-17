ua en ru
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку

П'ятниця 17 жовтня 2025 07:50
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю, 17 жовтня, між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським відбудеться зустріч. За київським часом вона розпочнеться ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ресурс Roll Call, який відстежує графік зустрічей лідера США.

Згідно з сервісом, зустріч глав держав розпочнеться о 20:00 за київським часом. Переговори відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси.

Також зазначено, що після цієї зустрічі, о 22:00, Дональд Трамп вирушить до Флориди.

Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку

Несподівана розмова з Путіним напередодні розмови Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що виходячи із заяв лідерів та інформації у ЗМІ, Трамп і Зеленський мають намір обговорити можливе передання ракет "Томагавк" Україні, посилення української ППО, і навіть плани України піти в наступ.

За даними Axios, Зеленський прибув у четвер до США і був оптимістично налаштований на майбутню зустріч. Однак учора Трамп, судячи з усього, несподівано, провів телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого анонсував із ним новий саміт в Угорщині. Зустріч має відбутися в найближчі два тижні.

Виданню Axios стало відомо, що Зеленський і його команда були здивовані цими заявами Трампа.

Також варто зазначити, що після цих переговорів президент США зробив неоднозначну заяву про "Томагавки". Напередодні він говорив, що рішення про передачу Україні фактично ухвалено, але вчора сказав, що у США багато цих ракет, але вони потрібні безпосередньо Америці і країна не може вичерпати свій запас. Чи була це фактична відмова Україні, поки неясно.

