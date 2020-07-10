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Ермак назвал фейком информацию Spiegel о требованиях России

Украина, Пятница 10 июля 2020 18:32
Ермак назвал фейком информацию Spiegel о требованиях России
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Ермак отреагировал на публикацию Spiegel о позиции Москвы на переговорах  

Обнародованная перед берлинской встречей советников "нормандской четверки" информация о требованиях Российской Федерации представить новый закон об особом статусе Донбасса к конкретной дате является фейком. Эти требования не были предъявлены.

Об этом на встрече с журналистами заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, переговоры политических советников были непростыми. Однако появившаяся перед встречей фейковая информация не обсуждалась, и "документа" так никто и не увидел.

Отметим, в день переговоров в Берлине при участии Ермака и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака немецкое издание Spiegel со ссылкой на якобы проект российского заявления утверждало, что Москва требовала от Киева представить на переговорах Трехсторонней контактной группы 6 июля проект изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе закрепление особого статуса Донбасса в Конституции.

Впрочем, информация немецкого издания была официально опровергнута и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не ставила никаких ультиматумов.

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Новости Украины Донбассособый статусАндрей Ермак
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