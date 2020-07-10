Єрмак назвав фейком інформацію Spiegel про вимоги Росії

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак відреагував на публікацію Spiegel про позицію Москви на переговорах

Оприлюднена перед берлінською зустріччю радників "нормандської четвірки" інформація про вимоги Російської Федерації показати новий закон про особливий статус Донбасу до конкретної дати є фейком. Ці вимоги не були пред'явлені.

Про це на зустрічі з журналістами заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, переговори політичних радників були непростими. Однак фейкова інформація, що з'явилася перед зустріччю, не обговорювалася, і "документа" так ніхто і не побачив.

Відзначимо, в день переговорів у Берліні за участю Єрмака і заступникв голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака німецьке видання Spiegel з посиланням на нібито проект російського заяви стверджувало, що Москва вимагала від Києва представити на переговорах Тристоронньої контактної групи 6 липня проект змін до Конституції України про особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Втім, інформація німецького видання була офіційно спростована і в Кремлі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія не ставила ніяких ультиматумів.