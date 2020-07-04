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Зеленский об особом статусе Донбасса: от Украины никто не может ничего требовать

Новости » Политика     04.07.2020 - 13:43
Зеленский об особом статусе Донбасса: от Украины никто не может ничего требовать
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ранее появилась информация, что РФ потребует от Украины предоставить законопроект об особом статусе Донбасса

В субботу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом он сказал на брифинге во время открытия реконструированного стадиона школы №1 в городе Южный в Одесской области, передает РБК-Украина.

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", - подчеркнул президент.

Участь Володимира Зеленського у відкритті реконструйованого стадіону школи №1 м. Южне в рамках програми «Велике будівництво».

Участь Володимира Зеленського у відкритті реконструйованого стадіону школи №1 м. Южне в рамках програми «Велике будівництво».

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 4 липня 2020 р.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel писало, что Кремль на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

Как ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможен, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.

Отметим, по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" российская сторона заявила, что говорить о прорыве в переговорах по Донбассу вряд ли возможно.

Также РБК-Украина писало, что РФ взяла паузу для ответа на позицию Украины, Франции и Германии касательно выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасс
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