UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єрмак: мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Чергові ракетні обстріли з боку терористів з РФ є свідченням того, що вони воюють з цивільною інфраструктурою та людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет було зафіксовано у різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях, а також у Луцьку та Рівному. А в Київській області повідомили про роботу ППО.

Все, що відомо про ранковий масований обстріл території України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакВторгнення Росії до України