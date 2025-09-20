ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Єрмак і Рубіо проговорили гарантії безпеки для України напередодні зустрічі лідерів

Субота 20 вересня 2025 21:24
UA EN RU
Єрмак і Рубіо проговорили гарантії безпеки для України напередодні зустрічі лідерів Фото: глава Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 20 вересня, керівник ОП Андрій Єрмак провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили гарантії безпеки для України напередодні зустрічі лідерів країн у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Єрмака в Telegram.

"Ми обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах", - написав він.

Також представники обох країн відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа "як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру".

"Подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України", - додав Єрмак.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже найближчими днями поїде до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. За його словами, він буде говорити з американським лідером Дональдом Трампом про гарантії безпеки для України.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, в тому числі і у керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями", - розповів президент журналістам.

Він також додав, що під час зустрічі прем'єра Британії Кіра Стармера і лідера США було узгоджено, які питання Зеленський і Трамп обговорять на двосторонній зустрічі в Нью-Йорку.

Крім того, з президентом до Нью-Йорка також поїде і глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сібіга. У МЗС повідомляли, що візит відбудеться з 21 по 26 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Марко Рубіо Війна в Україні
Новини
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто