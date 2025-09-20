Єрмак і Рубіо проговорили гарантії безпеки для України напередодні зустрічі лідерів

У суботу, 20 вересня, керівник ОП Андрій Єрмак провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили гарантії безпеки для України напередодні зустрічі лідерів країн у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Єрмака в Telegram.

"Ми обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах", - написав він. Також представники обох країн відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа "як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру". "Подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України", - додав Єрмак.