Ермак и Рубио проговорили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров

В субботу, 20 сентября, руководитель ОП Андрей Ермак провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров стран в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Ермака в Telegram.

"Мы обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах", - написал он. Также представители обеих стран отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа "как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира". "Поблагодарил американскую сторону за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины", - добавил Ермак.