Ермак и Рубио проговорили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров

Суббота 20 сентября 2025 21:24
Ермак и Рубио проговорили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 20 сентября, руководитель ОП Андрей Ермак провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров стран в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Ермака в Telegram.

"Мы обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах", - написал он.

Также представители обеих стран отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа "как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира".

"Поблагодарил американскую сторону за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины", - добавил Ермак.

Визит Зеленского в США

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже на днях поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. По его словам, он будет говорить с американским лидером Дональдом Трампом о гарантиях безопасности для Украины.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами", - рассказал президент журналистам.

Он также добавил, что во время встречи премьера Британии Кира Стармера и лидера США было согласовано, какие вещи Зеленский и Трамп обсудят на двухсторонней встрече в Нью-Йорке.

Кроме того, с президентом в Нью-Йорке также поедет и глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. В МИД сообщали, что визит состоится с 21 по 26 сентября.

Андрей Ермак Марко Рубио Война в Украине
