Ермак: "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта

Так называемая "формула Штайнмайера", которая регулирует порядок выборов на Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Об этом в Facebook сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что провел встречу в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штанмайера" и ее роль в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев должен будет контролировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей во время выборов на этих территориях.

До этого он заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не был согласован текст "формулы Штайнмайера" из-за технического недоразумения. Данная формула закрепляет порядок выполнения минских соглашений и выборов на Донбассе.