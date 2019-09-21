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Ермак: "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта

Новости » Политика    21.09.2019 - 14:34
Ермак: "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта
Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

Предположительно, имеется в виду закон о выборах на оккупированном Донбассе

Так называемая "формула Штайнмайера", которая регулирует порядок выборов на Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Об этом в Facebook сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что провел встречу в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штанмайера" и ее роль в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - отметил он.

Ермак: &quot;формула Штайнмайера&quot; ляжет в основу законопроекта

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев должен будет контролировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей во время выборов на этих территориях.

До этого он заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не был согласован текст "формулы Штайнмайера" из-за технического недоразумения. Данная формула закрепляет порядок выполнения минских соглашений и выборов на Донбассе.

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Новости Украины Донбассвыборыформула Штайнмайера
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