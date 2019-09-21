Єрмак: "формула Штайнмайєра" ляже в основу законопроекту

Фото: Андрій Єрмак (niklife.com.ua)

Імовірно, мається на увазі закон про вибори на окупованому Донбасі

Так звана "формула Штайнмайєра", яка регулює порядок виборів на Донбасі, ляже в основу законопроекту. Про це у Facebook повідомив помічник президента України Андрій Єрмак.

Єрмак повідомив, що провів зустріч в Офісі президента з активістами, щоб обговорити "формулу Штайнмайєра" та її роль у врегулюванні ситуації в Донбасі.

"Процес імплементації формули має кілька етапів, це не разове рішення. Формула - це не закон. Це база, яка ляже в основу законопроекту, за який голосуватимуть і який буде винесено на публічне обговорення. Але це буде потім, а поки необхідно припинити вогонь. Над цим і працюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ повинен буде контролювати окремі райони Донецької і Луганської областей під час виборів на цих територіях.

До цього він заявив, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську не був узгоджений текст "формули Штайнмайєра" через технічний непорозуміння. Дана формула закріплює порядок виконання мінських угод і виборів на Донбасі.