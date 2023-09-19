У Єревані люди штурмують будівлю уряду після загострення конфлікту з Азербайджаном

Учасники акції протесту скандують заклики до відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який, на їхню думку, "нічого не робить" на тлі бойових дій.

Пізніше поліція Вірменії почала застосовувати спецзасоби проти протестувальників, які зібралися біля будівлі кабміну.

Що цьому передувало

Сьогодні Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку антитерористичної операції. При цьому речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Там закликали припинити бойові дії.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

Пізніше влада Азербайджану озвучила умову для припинення "антитерористичної операції" у Нагірному Карабаху - вірменські сили у регіоні мають здатися.