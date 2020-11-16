В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

На площади Свободы в Ереване проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его организовали 17 оппозиционных партий.

Об этом сообщает News.am.

Как сообщается, протестующие требуют также отставки всего правительства, чтобы сформировать новую временную власть.

Отмечается, что в субботу на площади Свободы прошла церемония зажжения свечей в память о военных, которые погибли во время боевых действий в Нагорном Карабахе. В воскресенье митинг не проводился.

Напомним, Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создании "Комитета национального спасения".

В первые дни правоохранители задержали 10 оппозиционных лидеров, которых обвиняют в организации массовых акций протеста в Ереване.

Также сегодня Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку. Однако он считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.