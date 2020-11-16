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Пашинян не собирается уходить в отставку

Понедельник 16 ноября 2020 10:41
Пашинян не собирается уходить в отставку
Фото: Никол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку. Однако он считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

"В моей повестке лишь один вопрос - обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет... Конечно, я понимаю, что я являюсь главным ответственным за данную ситуацию", - сказал Пашинян в интервью местным СМИ, отвечая на вопрос о возможности отставки.

Напомним, Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России прекращение войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создание "Комитета национального спасения".

Кроме того, в Армении правоохранители уже задержали 10 оппозиционных лидеров, которых обвиняют в организации массовых акций протеста в Ереване.

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