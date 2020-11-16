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У Єревані проходить мітинг з вимогою відставки Пашиняна

Єреван, Понеділок 16 листопада 2020 16:40
У Єревані проходить мітинг з вимогою відставки Пашиняна
Автор: Андрій Козловський

На площі Свободи в Єревані проходить мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Його організували 17 опозиційних партій.

Про це повідомляє News.am.

Як повідомляється, протестувальники вимагають також відставки всього уряду, щоб сформувати нову тимчасову владу.

Зазначається, що в суботу на площі Свободи пройшла церемонія запалювання свічок у пам'ять про військових, які загинули під час бойових дій в Нагірному Карабасі. У неділю мітинг не проводився.

Нагадаємо, Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабасі.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

У перші дні правоохоронці затримали 10 опозиційних лідерів, яких звинувачують в організації масових акцій протесту в Єревані.

Також сьогодні Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку. Проте він вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі.

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