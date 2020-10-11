ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ереван пожаловался в ЕСПЧ на нарушение Азербайджаном прав человека в Карабахе

Автор: Надежда Собенко

Правительство Армении направило в Европейский суд по правам человека данные, свидетельствующие о нарушении Конвенции по правам человека со стороны Азербайджана в зоне карабахского конфликта. Также представлены доказательства участия Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Об этом в Facebook сообщает представительство Армении в ЕСПЧ.

"В ЕСПЧ представлены неопровержимые доказательства нарушения прав человека в зоне карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Кроме того, представлены также дополнительные факты участия Турции в военных операциях против Арцаха", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на основе представленных фактов "Азербайджан должен нести ответственность за нарушение европейских конвенций".

Самые читаемые новости

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Как писало РБК-Украина, Азербайджан потребовал от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха. При этом Азербайджан готов предоставить армянским военным для этого коридор.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Карабахе возможно лишь после того, когда Турция прекратит свое участие в конфликте.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕСПЧАрменияАзербайджанНагорный Карабах