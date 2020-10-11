Єреван поскаржився в ЄСПЛ на порушення Азербайджаном прав людини в Карабасі

Уряд Вірменії направив до Європейського суду з прав людини дані, що свідчать про порушення Конвенції з прав людини з боку Азербайджану в зоні карабаського конфлікту. Також представлені докази участі Туреччини в бойових діях в Нагірному Карабасі.



Про це в Facebook повідомляє представництво Вірменії в ЄСПЛ.



"В ЄСПЛ представлені незаперечні докази порушення прав людини в зоні карабаського конфлікту з боку Азербайджану. Крім того, представлені також додаткові факти участі Туреччини у військових операціях проти Арцаха", - йдеться в повідомленні.



Згідно з повідомленням, на основі представлених фактів "Азербайджан повинен нести відповідальність за порушення європейських конвенцій".

Нагадаємо, воєнні дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися 27 вересня. Конфлікт відбувається в зв'язку зі створенням в 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежність Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Як писало РБК-Україна, Азербайджан зажадав від Вірменії виведення військ з Нагірного Карабаху. При цьому Азербайджан готовий надати вірменським військовим для цього коридор.

У свою чергу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Карабасі можливо лише після того, коли Туреччина припинить свою участь в конфлікті.