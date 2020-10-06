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Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян

Баку, Вторник 06 октября 2020 20:46
Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Украина

Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, сообщает издание Report.

По его словам, гуманитарными коридорами могут также выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал международных гарантий вывода войск Армении с Нагорного Карабаха.

Кроме того, ранее генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев попросил Украину не допустить массового выезда этнических армян в Нагорный Карабах. По его словам, после потери контроля над несколькими населенными пунктами Армения призвала армянских мигрантов вернуться для участия в войне с Азербайджаном.

Добавим, что до этого президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своей армии с этих территорий.

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