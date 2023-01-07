UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Ердогана сподіваються, що Росія продовжить "перемирʼя"

Фото: речник президента Туреччини Ібрагім Калін (Ibrahim_Kalın wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара сподівається на продовження дії режиму "припинення вогню", який був оголошений російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turkgun.

.

Калін також розповів, що Туреччина робила взаємний заклик до припинення вогню під час

Нагадаємо, 5 січня Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Однак ця пропозиція відразу ж була відкинута українською стороною та розкритикована на Заході. Як на пропозицію про "перемир'я" від РФ реагують у світі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми повідомляли, що за перші три години російського "перемир'я" вони 14 разів обстріляли Луганську, а потім і Донецьку області. Внаслідок обстрілів загинув житель Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияПеремир'я на ДонбасіВійна Росії проти України