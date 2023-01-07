У Ердогана сподіваються, що Росія продовжить "перемирʼя"

Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара сподівається на продовження дії режиму "припинення вогню", який був оголошений російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turkgun .

Калін також розповів, що Туреччина робила взаємний заклик до припинення вогню під час

Нагадаємо, 5 січня Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Однак ця пропозиція відразу ж була відкинута українською стороною та розкритикована на Заході. Як на пропозицію про "перемир'я" від РФ реагують у світі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми повідомляли, що за перші три години російського "перемир'я" вони 14 разів обстріляли Луганську, а потім і Донецьку області. Внаслідок обстрілів загинув житель Бахмута.

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