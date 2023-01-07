В Эрдогана надеются, что Россия продолжит "перемирие"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turkgun .

Калин также рассказал, что Турция делала взаимный призыв к прекращению огня во время

Напомним, 5 января Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.

Однако это предложение сразу же было отвергнуто украинской стороной и раскритиковано на Западе. Как на предложение о "перемирии" от РФ реагируют в мире, читайте в материале РБК-Украина.

Также мы сообщали, что в первые три часа российского "перемирия" они 14 раз обстреляли Луганскую, а потом и Донецкую области. В результате обстрелов погиб житель Бахмута.

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