В Эрдогана надеются, что Россия продолжит "перемирие"

Представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара надеется на продолжение действия режима "прекращения огня", объявленного российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turkgun.
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Представитель
Калин также рассказал, что Турция делала взаимный призыв к прекращению огня во время
Напомним, 5 января Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.
Однако это предложение сразу же было отвергнуто украинской стороной и раскритиковано на Западе. Как на предложение о "перемирии" от РФ реагируют в мире, читайте в материале РБК-Украина.
Также мы сообщали, что в первые три часа российского "перемирия" они 14 раз обстреляли Луганскую, а потом и Донецкую области. В результате обстрелов погиб житель Бахмута.
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