UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган заявив, що у війни не може бути переможців, а у світу - тих, хто програв

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина підтримує територіальну цілісність України, але виступає проти ірраціональної політики щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Ердогана на відкритті Всесвітнього форуму TRT.

"Дипломатичні зусилля Туреччини по Україні ґрунтуються на думці про те, що у війни не може бути переможців, а у світу - тих, хто програв", - сказав він.

Президент Туреччини додав, що війна Росії проти України завдає серйозних політичних, економічних та гуманітарних збитків для всього світу.

Ердоган наголосив, що Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність України.

"Водночас ми виступили проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики" на адресу РФ", - додав президент.

Нагадаємо, Ердоган хоче провести телефонні переговори Зеленським та Путіним 9 грудня.

Крім того, офіційний представник Ердогана закликав до угоди між Росією та Заходом для закінчення нової "холодної війни".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реджеп Тайіп ЕрдоганТурцияВійна Росії проти України