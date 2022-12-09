Ердоган заявив, що у війни не може бути переможців, а у світу - тих, хто програв

"Дипломатичні зусилля Туреччини по Україні ґрунтуються на думці про те, що у війни не може бути переможців, а у світу - тих, хто програв", - сказав він.

Президент Туреччини додав, що війна Росії проти України завдає серйозних політичних, економічних та гуманітарних збитків для всього світу.

Ердоган наголосив, що Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність України.

"Водночас ми виступили проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики" на адресу РФ", - додав президент.

Нагадаємо, Ердоган хоче провести телефонні переговори Зеленським та Путіним 9 грудня.

Крім того, офіційний представник Ердогана закликав до угоди між Росією та Заходом для закінчення нової "холодної війни".

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