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Эрдоган заявил, что у войны не может быть победителей, а у мира - проигравших

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турция поддерживает территориальную целостность Украины, но выступает против иррациональной политики в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана на открытии Всемирного форума TRT.

"Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира - проигравших", - сказал он.

Президент Турции добавил, что война России против Украины несет серьезный политический, экономический и гуманитарный ущерб для всего мира.

Эрдоган подчеркнул, что Турция решительно поддерживает территориальную целостность Украины.

"Вместе с тем, мы выступили против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики" в адрес РФ", - добавил президент.

Напомним, Эрдоган хочет провести телефонные переговоры Зеленским и Путиным 9 декабря.

Кроме того, официальный представитель Эрдогана призывал к сделке между Россией и Западом для окончания новой "холодной войны".

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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВойна России против Украины