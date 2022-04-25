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Эрдоган завтра проведет переговоры с Путиным

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Анкара, Понедельник 25 апреля 2022 19:19
Эрдоган завтра проведет переговоры с Путиным Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Владимиром Путиным. Разговор по телефону запланирован на завтра, 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

"Завтра планирую провести телефонный разговор с Путиным" ,- сказал Эрдоган на брифинге после заседания кабинета министров.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Лидеры обсудили эвакуацию из Мариуполя и возможные гарантии Турции по безопасности.

Отметим, ранее турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган в ходе телефонных переговоров попытается организовать личную встречу Зеленского и Путина.

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