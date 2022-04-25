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Ердоган завтра проведе переговори з Путіним

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Анкара, Понеділок 25 квітня 2022 19:19
Ердоган завтра проведе переговори з Путіним Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з Володимиром Путіним. Розмова телефоном запланована на завтра, 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

"Завтра планую провести телефонну розмову з Путіним", - сказав Ердоган на брифінгу після засідання кабінету міністрів.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. Лідери обговорили евакуацію з Маріуполя та можливі гарантії Туреччини з безпеки.

Зазначимо, раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Ердоган під час телефонних переговорів спробує організувати особисту зустріч Зеленського та Путіна.

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