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Эрдоган позвонит Путину и Зеленскому. Хочет организовать встречу президентов, - СМИ

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Стамбул, Пятница 22 апреля 2022 15:52
Эрдоган позвонит Путину и Зеленскому. Хочет организовать встречу президентов, - СМИ Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует позвонить президентами Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Он надеется, что по результатам переговоров состоится встреча двух лидеров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не лишены надежды", - заявил Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о мирных переговорах между Киевом и Москвой.

По его словам, телефонные звонки запланированы на ближайшие дни.

"Мы планируем снова провести звонки с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня или завтра. С помощью этого мы планируем довести переговорный процесс в Стамбуле до уровня лидеров глав государств", - рассказал Эрдоган.

Напомним, ранее Турция заявила, что не отказывается от посреднической роли в организации переговоров Зеленского и Путина.

Отметим, как ранее заявили в Офисе президента, война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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