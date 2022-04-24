Гарантии безопасности и эвакуация из Мариуполя: Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили эвакуацию из Мариуполя и возможные гарантии безопасности со стороны Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Украине и переговорный процесс. В частности, Эрдоган заявил о необходимости эвакуации раненых и мирных жителей Мариуполя.

Кроме того, он выразил готовность оказывать всестороннее содействие в переговорном процессе между Украиной и Россией.

"Президент Эрдоган заявил, что он также положительно рассматривает вопрос о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшие часы Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил Зеленский в своем Twitter телефонный разговор был важным в контексте будущего контакта Эрдогана с Путиным.

"Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины. Затронули вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с оказавшейся под угрозой глобальной пищевой безопасностью из-за блокирования судоходства в Черном море", - добавил он.