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Ердоган про зрив "зернової угоди": Росія вагається в цьому питанні

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Стамбул, Понеділок 31 жовтня 2022 11:33
Ердоган про зрив "зернової угоди": Росія вагається в цьому питанні Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вагається та блокує роботу "зернового коридору", оскільки не отримала можливості експортувати своє зерно.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Ердоган заявив, що Туреччина продовжить докладати зусиль для проведення переговорів для поновлення "зернової угоди".

"Хоча Росія вагається в цьому питанні, тому що такі ж можливості для неї не передбачені, ми рішуче продовжуватимемо наші зусилля служити людству", - заявив президент Туреччини.

При цьому він нагадав, що "зерновим коридором" Україна змогла експортувати 9,3 млн тонн пшениці.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Сьогодні з одеських портів вийшло 12 суден із зерном, незважаючи на те, що Росія зриває роботу "зернового коридору".

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