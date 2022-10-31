Ердоган про зрив "зернової угоди": Росія вагається в цьому питанні

Росія вагається та блокує роботу "зернового коридору", оскільки не отримала можливості експортувати своє зерно.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Ердоган заявив, що Туреччина продовжить докладати зусиль для проведення переговорів для поновлення "зернової угоди".

"Хоча Росія вагається в цьому питанні, тому що такі ж можливості для неї не передбачені, ми рішуче продовжуватимемо наші зусилля служити людству", - заявив президент Туреччини.

При цьому він нагадав, що "зерновим коридором" Україна змогла експортувати 9,3 млн тонн пшениці.